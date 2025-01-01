Национальное собрание Франции поддержало вотум недоверия правительству. Главное

Перед принятием решения о вотуме недоверия правительству в парламенте Франции были запланированы дебаты. Ни у одной из представленных в национальной ассамблеи партий нет большинства. По ходу выступлений стало понятно: несмотря на диаметрально противоположные политические взгляды, крайне левые и крайне правые в своем желании отправить кабинет министров в отставку единодушны. А последним выступал пока еще действующий премьер Мишель Барнье.

На процедуру голосования по протоколу заседания было отведено чуть менее часа. Времени достаточно, чтобы последний раз взвесить все за и против. Голосование тайное. Спикер парламента Яэль Браун-Пиве зачитала результат: "Большинство, необходимое для принятия вотума недоверия: 288 голосов. За принятие: 331 голос. Сессия закрыта".

Впервые с 1962 года парламент выразил вотум недоверия правительству. Оно под руководством Барнье было призвано решить финансовые проблемы Пятой республики, внешний долг которой перевалил за три триллиона евро и превысил весь ВВП Франции. Барнье представил план: повысить налоги на 20 миллиардов. Сократить расходы на 40. И когда, воспользовавшись конституционным инструментом, попытался провести новый бюджет в обход парламента, депутаты решили - хватит. Мишель Барнье уверял - отставкой финансовый кризис не решить. Рано или поздно все равно придется принимать непопулярные меры.

Депутаты заявили, что до 2025 года страна совершенно спокойно проживет без нового бюджета. Будут работать согласно старому финансовому документу. Да и министры продолжат исполнять свои функции вплоть до назначения нового премьера и формирования кабинета.

"С вотумом недоверия этому правительству вся политика Макрона потерпела поражение. И чтобы выйти из тупика, в который президент поставил страну, нужно принять всего одно решение. Мы сейчас просим Эмманюэля Макрона уйти", - заявила Матильда Пано, лидер парламентской фракции партии "Непокоренная Франция".

"Это не имеет смысла. Я был дважды выбран своим народом", - ответил Макрон, находясь в эти исторические для страны дни в Саудовской Аравии. Французские журналисты высказали мнение, что новый премьер будет назначен очень быстро, чуть ли не за сутки. Хотя на выбор кандидатуры Барнье ушло целых пятьдесят дней. Спешка объяснима: уже в выходные в Париж должен прилететь Дональд Трамп, и Макрон не хочет встретить дорогого гостя в стране без правительства.