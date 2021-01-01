Растет число добровольцев, заключивших контракты с Минобороны

Инструктор с боевым опытом объясняет новобранцам, какие виды гранат используются сейчас в зоне специальной военной операции, демонстрирует правила установки минных растяжек. Так проходит инженерная подготовка штурмовых подразделений из военнослужащих, заключивших свой первый контракт с Министерством обороны. На занятиях, конечно, используют учебные снаряды.

Обучение проходит с учетом смены сезона. Впереди зима, условия ведения боев меняются. Тем, кто на фронт отправляется впервые, надо быть особенно бдительными.

Подготовку на полигонах проходят и те военнослужащие по контракту, которые уже проявили себя в зоне специальной военной операции и были рекомендованы командованием к выполнению более сложных задач. Например, управлением техникой нового поколения. Такие предложения бойцы всегда принимают с интересом и гордостью.

БМПТ "Терминатор" - многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки. На вооружении российской армии с декабря 2021 года. Оснащена спаренной 30-миллиметровой автоматической пушкой, автоматическими гранатометами АГС-17 и пулеметом калибра 7,62. Может подбить не только танк, но даже авиацию противника на расстоянии до 2 километров.

Подготовка экипажей для такой техники ведется не только на самом объекте, но и в учебных классах. Очень уж много "умного" железа. Его надо уметь ремонтировать. А еще важно научится управляться с "Терминатором" в разных дорожных условиях. Опытные танкисты уже оценили его преимущества.

Подготовка военнослужащих по контракту - это монотонная и очень трудная работа, которая ведется в разных регионах страны. В условиях, максимально приближенных к боевым, создаются мотострелковые, артиллерийские, танковые, ракетные, инженерные и разведывательные подразделения. Их личный состав формируется из добровольцев, поток которых не ослабевает. Обучение каждого из них длится несколько месяцев.