В Челябинской области спасли лебедя, который замерзал в озере

Микстуры, кремы, мази, - мало кто может представить, но утро лебедя начинается именно так. С витаминов красоты.

Это сейчас его холят, лелеют и держат в тепле. А всего месяц назад он сидел на небольшом озере в Челябинской области. На лебедя обратили внимание местные жители. Холода подступали, а шипун почему-то никуда не улетал, с сородичами не общался, да и вообще вид у него был несчастный. Когда полынья начала стремительно замерзать, люди решили - пора отшельника спасать. По тонкому льду упорно ползли, а еще тащили лодку - на выручку птице отправилась целая команда. Дошли, протянули руку помощи. Спасателей потом отогрели неравнодушные очевидцы.

Дольше всех приходил в себя спасенный. Лебедь только в Челябинске отошел от шока. В приюте его успокоили, обследовали. И все поняли.

"Сустав был поврежден, воспален. Даже были свищи, откуда подтекал гной. Хотим лететь, но, к сожалению, всё, опоздали. Знаете, когда бывает, что пассажиры отстали от рейса. Вот самолет улетел со всеми пассажирами. Придется доживать до весны", - рассказал зоозащитник Карен Даллакян.

Подвели шипуна суставы. Впрочем, травмы оказались нетяжелыми, болезнь быстро вылечили. Пациент хоть сейчас готов встать на крыло. Тем более, что организм молодой и крепкий. К весне, говорят, будет писаный красавец. Тогда и стаи невест начнут возвращаться из теплых краев. А держать такого завидного жениха взаперти - преступление.

Так что на волю совершенно точно отпустят, но весной. А пока маленький шипун останется зимовать у людей.