Безруков отлично вписался: как выглядел сериал "Друзья", если бы его сняли в России

В соцсетях завирусился ролик с заставкой популярного в 90-х сериала "Друзья" (Friends), в котором с помощью технологии deepfake лица героев заменили на лица российских актеров.

Если бы "Друзей" сняли в России, то, по мысли автора ролика, роль Джо вместо Мэтта Леблана "исполнил" бы Михаил Пореченков, Росса "сыграл" Дмитрий Дюжев, а Чендлером стал Сергей Безруков.

Женские роли "исполнили" Елена Яковлева (Рейчел) и Ингеборга Дапкунайте (Фиби). Монику неожиданно "сыграла" Лолита Милявская.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от российской версии "Друзей".

"Какая-то "Бригада" с "Интердевочкой", "Безруков вынес", "Вот это я понимаю импортозамещение", "Дюжев и Безруков как будто тут и были", "Надо было написать "Товарищи!", "Все ржали над Безруковым, а он реально может любую роль сыграть", "Дюжев как родной влился", "Безруков отлично вписался", - пишут комментаторы.