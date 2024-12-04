Близкий человек рассказал, что Никита Пресняков отдалился от семьи

Сын Никита стал первенцем для Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Мальчик появился на свет в Великобритании. Однако вскоре после его рождения артисты, которые были весьма востребованы и много работали, расстались. Так получилось, что Никита много времени проводил со своим дедушкой Владимиром Пресняковым-старшим и бабушкой Еленой Пресняковой, которые, к слову, тоже активно работали в составе группы "Самоцветы" (и работают там до сих пор).

Став постарше, Никита уехал учиться в Америку. Однако спустя время он вернулся и начал покорять российский шоу-бизнес. Пресняков стал солистом своей рок-группы, однако настоящую популярность ему принесло участие в популярном проекте "Ледниковый период".

Но в 2022 году, вскоре после начала СВО, Никита Пресняков покинул Россию, снова отправившись в Америку. За ним приехала и его жена Алена Краснова. На связь с близкими Никита почти не выходит. Об этом прямо сказала его бабушка Елена Преснякова.

"У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся", - сообщила артистка 78.ru.