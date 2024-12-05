Россиянин избил приехавшую бригаду скорой из-за обуви

Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой помощи за то, что они вошли к нему в квартиру в уличной обуви.

Инцидент произошел вечером 4 декабря в квартире дома по улице Русской. Фельдшеры и водитель скорой помощи приехали на вызов, чтобы оказать помощь женщине. После осмотра врачи установили, что госпитализация пациентке не требуется, и приступили к заполнению документов.

В этот момент в комнату вошел нетрезвый супруг и начал вести агрессивно. Во избежание конфликта фельдшеры спешно покинули квартиру, однако мужчина догнал их в лифте и избил. На улице дебошир также повредил глаза водителю медицинской машины, который пытался его остановить.

Водителя отвезли в травмпункт, где ему диагностировали повреждение роговиц обоих глаз. Медики написали заявление в полицию. В настоящее время прокуратура проводит проверку по данному факту. Мужчина, совершивший нападение, также подал заявление на врачей, передает РИА Новости.