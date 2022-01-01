"Сама она ничего не могла родить": Соседов раскрыл секрет Пугачевой

Сергей Соседов известный музыкальный критик. На его острый язычок попадало немало отечественных артистов. Особую страсть он всегда испытывал к Алле Пугачевой. Сам Соседов не скрывает, что Примадонна на протяжении многих лет была его кумиром, а он - ее самым преданным поклонником. Однако критик убежден, что последние годы творчество Аллы оставляет желать лучшего. По мнению Соседова, Пугачевой давно следовало бы оставить сцену, завершив карьеру в свете славы.

Меж тем в 2022 году Примадонна вместе с семьей покинула Россию. Вначале она поселилась в Израиле, потом переехала на Кипр. По мнению Соседова, артистка, которая имела все, все и потеряла, когда публично назвала россиян рабами и холопами.

"Ей было дано все — лучшие залы, гастроли, песни, любые эфиры. Ее концерты ставились в лучшие эфиры, в новогодние дни. Ну, просто об этом можно мечтать! И все уничтожить! Зрителей, которые подняли ее на Олимп, обозвать холопами и рабами… Это вообще, что надо иметь в голове?" - задал риторический вопрос критик.

При этом Соседов подчеркнул, что все равно к творчеству Аллы Пугачевой относится с большой любовью и уважением. Однако он отметил, что артистка стала Примадонной не только благодаря какому-то своему таланту, но и при помощи одаренных режиссеров, авторов-песенников.

"Собственно, феномен Пугачевой не в том, что она все это создала, а в том, что она великолепно реализовывала чужие идеи... И делала это блистательно. Другие бы так не смогли! Она, отражая идеи других, сама зажигалась и усовершенствовала эти идеи, и воплощала их блистательно. Другой может тупо просто, ему сказали спеть, и он споет. А она умела это пропустить через себя, добавить чего-то своего. Она так работала со всеми. Но, когда не было толчка, не было идей, она потухала. Сама она ничего не могла родить. Поэтому ей нужны были новые композиторы, новые влюбленности", - раскрыл секрет Пугачевой Соседов в программе "Легенда".