Зеленский ввел санкции против руководства Грузии

Украина ввела санкции в отношении руководства Грузии. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Под санкции попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие руководители страны. Всего в списке 19 человек.

"Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей", - заявил Зеленский.

Он призвал Европу и США поступить аналогично.

Протесты и митинги в Грузии начались после заявления властей страны о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз. В Тбилиси акции сопровождаются столкновениями с полицией. Для разгона протестующих правоохранители используют водометы, слезоточивый газ и другие спецсредства.