5 декабря в России отмечают День воинской славы. 83 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. 5 декабря 1941-го Красная армия смогла переломить ход сражения, а затем отбросила немцев на сотни километров от города.

По традиции, мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии также приняли участие представители общественных организаций. После торжественного марша роты почётного караула все присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

В память о подвиге советской армии на станции метро Маяковская прошли "Чтения Победы". Артисты исполнили песни военных лет и произведения знаменитых поэтов и писателей. Воссоздали и атмосферу тех дней, когда метро столицы служило не только бомбоубежищем, но и школой, и библиотекой. На станциях во время Великой Отечественной тоже устраивали концерты.