"С этой иглы просто так не соскочить": Агутин и Варум поставили дочери ультиматум

Леонид Агутин стал новым гостем программы "Личные связи" на RuTube. Популярный исполнитель рассказал о своих дочерях Полине и Елизавете. Напомним, что старшая родилась в гражданском браке артиста с балериной Марией Воробьевой. Сейчас 28-летняя Полина живет в Великобритании и с отцом видится редко. Более того, пожаловался Агутин, мечтающий стать дедом, наследница не торопится выходить замуж за своего возлюбленного, с которым вместе уже девять лет, и рожать. Да и вообще дома сидит уже полтора года, отметил певец.

"Полька, старшая, она в Лондоне, сидит безвылазно в четырех стенах уже полтора года, и это, конечно, тяжело. Более того, я даже поймал себя на мысли, что мы стали реже созваниваться, потому что ей, в общем-то, нечего мне рассказать", - сообщил артист.

Да и 25-летняя Елизавета от брака Леонида Агутина с певицей Анжеликой Варум тоже не торопится обзаводиться детишками. С раннего детства наследница артистов живет в Америке. Ее воспитанием занимались дед, отец Анжелики Варум, и мачеха певицы, пока та с супругом зарабатывали. Повзрослев, Елизавета тоже занялась музыкой. Она выступает с рок-группой, но пока успеха не добилась. В итоге родители поставили ей ультиматум.

"Когда она показала нам с мамой свою первую песню, мы поняли, что попали... Это были совершенно клевые, профессиональные вещи. Но размах ее деятельности не в том количестве, в котором она хотела бы. Мы сказали: ты либо продолжай учиться, либо иди работать. Мы все понимаем, конечно, музыка музыкой... Но с этой иглы просто так не соскочить", - развел руками певец.