Стали известны детали стратегического договора между Россией и КНДР

Договор о стратегическом партнерстве России и КНДР вступил в силу.

Накануне представители МИД России и КНДР обменялись грамотами о ратификации. Договор вступил в силу 4 декабря и является бессрочным.

Некоторые главные положения документа:

- В случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь;

- Не заключать с третьими странами соглашения, направленные против суверенитета и безопасности друг друга;

- Не поддерживать односторонние принудительные меры против друг друга, если они введены третьей стороной;

- В случае угрозы вооруженной агрессии против одной из стран будут проводиться консультации для согласования возможных мер по оказанию помощи;

- Россия и КНДР подтверждают стремление установить многополярную международную систему.

В общей сложности в договоре 23 статьи. Помимо военного сотрудничества, в нем также идет речь о торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР был подписан в ходе июньского визита Владимира Путина в Пхеньян. 9 ноября президент подписал указ о ратификации договора, лидер КНДР Ким Чен Ын сделал это 11 ноября.