Названа причина тихого возвращения Ренаты Литвиновой в Россию

Рената Литвинова стала обладательницей роскошной двухэтажной квартиры в Париже еще несколько лет назад. Три года назад эксцентричная артистка покинула Россию и перебралась во Францию. Однако в Москву она периодически возвращается. Так, Ренату недавно видели на одной из столичных улиц. Стала известна причина тихого, необъявленного возвращения Литвиновой в Россию.

Дело в том, что тут осталась старенькая мать актрисы. Раз в год Рената приезжает в Россию, чтобы навестить ее. Так случилось и в этот раз. Плюс актриса совместила личный визит с возможностью подзаработать. Жители и гости Москвы заметили, как она позировала фотографам для известного модного дома, с которым сотрудничает много лет, компетентно сообщает "КП". Впрочем, в России Рената Литвинова не задержится. Уже 13 декабря она выступит в Париже.

Во Франции у актрисы весьма бурная и насыщенная событиями жизнь, деталями которых она делится в своих социальных сетях. Так, Рената то участвует в фотосессиях для модных домов, то путешествует, то посещает театральные премьеры. Кроме того, Литвинова работает над сценариями, ставит спектакли и гастролирует. При этом она не скрывает, что скучает по старенькой маме.