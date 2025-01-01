Москвичей призвали не дарить змей без предупреждения

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы призвал жителей столицы не покупать и не дарить друг другу змей.

Перед Новым годом наблюдается небывалый ажиотаж на настоящих живых змей. 2025 год – год Зеленой Деревянной Змеи по восточному календарю. В Китае их называют маленькими драконами и ассоциируют с мудростью, элегантностью и преображением.

Однако содержание рептилии в домашних условиях – это в первую очередь небезопасно, а во вторую – затратно. Змее необходимы просторный террариум и подходящая температура.

"Дарить змей без предупреждения – плохая идея. Их содержание, как и забота о других животных, требует весомых вложений. Не каждый обрадуется такому сюрпризу", - предупредили в департаменте природопользования.

Чаще всего покупатели берут маисовых полозов и калифорнийских молочных змей – их разрешено держать дома. Стоимость колеблется в районе 5-8 тысяч рублей, пишет telegram-канал SHOT.

"Очень надеемся, что рептилии станут любимыми членами семьи, а не сыграют роль новогодней игрушки", – добавили в департаменте.