Средства ПВО за сутки сбили сотню вражеских дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили 101 украинский беспилотник над разными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

В военном ведомстве также рассказали, что Вооруженные силы поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства беспилотников самолетного типа, а группировка "Запад" за сутки отразила шесть украинских контратак, улучшив свое положение.

Подразделения группировки "Юг" также улучшили свое тактическое положение. За сутки бойцы отразили две контратаки.