Певица Вера Брежнева вышла из дома без штанов

После развода с продюсером, композитором Константином Меладзе Вера Брежнева пытается наладить жизнь, вот только многие поклонники и прочие пользователи Сети думают, что получается у нее не очень хорошо. Когда началась СВО, артистка ясно обозначила свою позицию, покинув Россию и перебравшись на родину. Вот только там Брежнева надолго не задержалась. Говорят, большую часть своего времени украинка проводит в Европе, где пытается выступать как со своими новыми песнями, так и со старыми хитами, в том числе и теми, что исполняла будучи в группе "ВИА Гра".

Некоторое время назад артистка запустила в запрещенной социальной сети "Инстаграм" аккаунт, посвященный психологическому женскому здоровью, однако успеха он не принес. Да и с концертами, говорят, у Веры туговато. Однако певица не унывает и продолжает сниматься в различных фотосессиях, причем в последнее время они становятся все откровеннее.

Так, на своей официальной страничке в том же запрещенном "Инстаграме" Брежнева опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в боди и накинутом сверху пальто. По сюжету Вера спускается по лестнице жилого дома и выходит из подъезда.

"Привет, я ваша новая соседка", - сообщила в подписи к кадрам артистка.

Вышедшая из дома без штанов (и юбки) Вера Брежнева получила самые разные оценки своего творчества. Одни подписчики раскритиковали артистку за то, что она уже не знает, как привлечь внимание, другие же осыпали ее комплиментами.