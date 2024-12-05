"А потом спрашивают, почему ребенок меня не любит?" Кравцов предупредил об опасности гаджетов

Игры в планшете и телефоне плохо влияют на психику ребенка, родители должны больше времени проводить со своими детьми.

Такую мысль озвучил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.

Негативная тенденция уже прослеживается у детей, начиная с трех-четырех лет, особенно в Москве. Родители приходят в кафе, рестораны, на мероприятия с детьми и дают им гаджеты, чтобы они не мешали.

"А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит", - сказал Кравцов.

Министр отметил, что это вызов для современных родителей, так как подобного не было 10, 15, 20 лет назад.

"А если мы реагировать не будем, то количество детей, и, условно говоря, с отклонениями от нормы, к сожалению, мы понимаем, будет увеличиваться", - заключил глава Минпросвещения (цитата по РИА Новости).