Собянин поздравил фронтовика Ивана Слухая с 100-летием

Дома у Ивана Андреевича Слухая телефон разрывается. Многие хотят поздравить с днем рождения, да еще с каким - вековым юбилеем. Сергей Собянин решил приехать лично.

"От имени москвичей хочу поздравить вас. Поблагодарить за то, что все делали для страны. С праздником! С юбилеем, дорогой мой!", - говорит мэр.

Поверить, что этому подтянутому и бодрому мужчине исполнилось 100 лет, невозможно. Иван Андреевич Слухай и в прежние юбилейные даты вызывал восхищение. Но сегодня - особенно. За плечами - не просто целый век. Но и тяжелые фронтовые годы.

Родился он в уральском поселке Успенка. С отличием окончил семь классов. И параллельно с учебой в педагогическом техникуме работал в сельской школе учителем - тогда их очень не хватало. А уже год спустя - в 16 лет - стал директором школы и вторым секретарем райкома комсомола. Упорства ему было не занимать. А еще отваги. В 1942 году вступил в народное ополчение. Ивану Андреевичу тогда было 18 лет. Так он попал в Одесское пехотное училище, которое было эвакуировано в Уральск. Учился на командира взвода минометчиков. А вскоре его с боевыми товарищами отправили под Сталинград. Воевать было трудно.

"А тут еще случилось так, что месяц нас не кормили. Нельзя было подвезти питание. Дороги развезло. Но мы пополняли свой стол тем, что там в это время не убрали свеклу сахарную. Мы эту свеклу выкапывали и ели ее сырой, ели ее печеной, ели ее вареной", - вспоминает ветеран.

Потом попал на курско-белгородскую дугу, после - на Северский Донец. Вспоминает, что когда пошли на помощь товарищам, пробираться приходилось по траншеям, забитыми трупами. От батальона из 272 человек тогда в живых осталось всего 16. Свое первое серьезное ранение получил при форсировании Днепра.

"Немцы решили нас выбить и выбросили свой отряд, который пошел к нам навстречу. И мы столкнулись в рукопашном бою. Разорвалась граната недалеко у моих ног. Я вначале не почувствовал это, но когда мы фашистов уничтожили и подошли к обрыву, я почувствовал что-то горячее в ногах. Оказывается, кровь", - рассказывает Слухай.

13 осколков вытащили. Три до сих пор остались в Иване Андреевиче.

Отличился он и в Белграде. Там он стал парламентером Красной Армии. Вышел с Белым флагом к эсесовцам и чудом остался в живых. Но благодаря ему многие немцы сдались и битвы в городе не было. Закончил войну в Австрии капитаном. После служил в Московском округе ПВО пропагандистом полка, затем заместителем командира полка зенитно-ракетных войск. Был и в Заполярье. Дослужился до генерала. Когда вышел в отставку, возглавил Московский комитет ветеранов войны.

Сейчас Андрея Ивановича называют воином на поле исторической памяти. Он - автор книги о московском народном ополчении и его роли в обороне столицы. И даже в свои 100 лет продолжает собирать информацию о событиях тех лет.