Жителей многоэтажек подмосковного Чехова даже зимой атакуют комары

Этих людей, кажется, уже невозможно чем-то напугать. И такая картина в подвале собственного дома их даже не удивляет. С каждым днем здесь появляется всё больше существ - и живых, и мертвых. Уже около года помещение постоянно затапливает отходами самого разного происхождения. И люди уверены, что причина - в неисправности канализации.

Дышат жители не свежим воздухом, а тем, что идет из подвала. К тому же от сырости в доме завелись комары и расплодилась всякая прочая живность, с которой обычно можно встретиться только летом. До первых минусовых температур насекомые свободно вылетали из подвала и кусали людей.

Из-за постоянных подтопов может повреждаться и фундамент дома, а эта проблема уже намного серьезнее комаров и отвратительного запаха. Жители обращались и в администрацию города, и в управляющую компанию.

"Вот последний шедевр. Это ответ администрации о том, что у нас подвал находится в удовлетворительном состоянии. Инженерные коммуникации исправны, частично заменен стояк горячего водоснабжения. Выбросы фекальных масс не зафиксированы", - рассказывает местная жительница.

С проблемой обслуживания подвалов столкнулись не только в этом относительно современном доме, но и в старом жилом фонде по всему городу. Например, дому 21 на улице Полиграфистов уже почти 50 лет. И о его состоянии можно судить по внешнему виду. Выглядит он довольно плачевно. Но хуже всего дела обстоят с подвалом. Видно, что за ним никто не ухаживал много лет. Ежегодно он затапливается водой почти под завязку. И виной всему - прогнившие трубы. Здесь к запаху и комарам добавилась еще одна проблема - грызуны. К слову, управляющая компания всего этого как будто не видит.

Эти дома находятся в разных частях города. В администрации Чехова обещают разобраться с проблемой - сразу после приезда съемочной группы здесь появляются рабочие. Говорят, поставлены дренажные насосы, идет откачка, после чего будет проведена дезинфекция. Правда, это скорее временная мера. Действительно что-то могут поменять только управляющие компании, которые отвечают за ремонт общего имущества многоквартирных домов.