Преступник три часа катался по Москве на угнанном "Майбахе", пока не разбил его

Преступник три часа катался по Москве на угнанном "Майбахе", пока не разбил его. Машина, принадлежащая известной предпринимательнице Елене Беренштейн, пропала с парковки "Москвы-Сити".

То, что осталось от "Майбаха", обнаружили в кювете под Перовской эстакадой. Злоумышленник потерял управление на повороте, пробил отбойник и на полной скорости влетел в ограждение. Очевидцы помогли ему выбраться из салона, после чего "гонщик" скрылся с места ДТП. Кто сидел за рулем - сейчас выясняет полиция.

Не факт, что это был опытный угонщик. Ведь ему даже не пришлось вскрывать автомобиль - он заметил, как водители бизнесвумен оставляют друг другу ключи под колесом. И просто взял их.