Преступник три часа катался по Москве на угнанном "Майбахе", пока не разбил его. Машина, принадлежащая известной предпринимательнице Елене Беренштейн, пропала с парковки "Москвы-Сити".

То, что осталось от "Майбаха", обнаружили в кювете под Перовской эстакадой. Злоумышленник потерял управление на повороте, пробил отбойник и на полной скорости влетел в ограждение. Очевидцы помогли ему выбраться из салона, после чего "гонщик" скрылся с места ДТП. Кто сидел за рулем - сейчас выясняет полиция.

Не факт, что это был опытный угонщик. Ведь ему даже не пришлось вскрывать автомобиль - он заметил, как водители бизнесвумен оставляют друг другу ключи под колесом. И просто взял их.