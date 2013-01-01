В Музеях Московского Кремля показали коронационное платье последней русской императрицы

Случай уникальный - впервые журналисты смогли увидеть коронационное платье императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Вот так - очень близко, вне экспозиции, не за стеклом. Гладкая серебряная парча, изумительная объемная вышивка. Шедевр рукоделия, возраст которого - без малого двести лет.

"Когда императрица во время коронации появлялась на Красном крыльце и шествовала в Успенский собор, вокруг нее разливалось сияние, потому что солнце отражалось в этом серебре. А серебро было не такое, как видите сейчас, серенькое, парча была только что сделанная, на ней не было патины. Сверкало как зеркало, как бриллиант", - рассказала Светлана Амелёхина, хранитель экспоната, заведующая сектором тканей Музеев Московского Кремля.

Императорские наряды на коронации всегда имеют особое значение. Платье Александры Федоровны сшито по моде двадцатых годов XIX века в так называемом "русском стиле". Укороченный лиф. Расклешенная юбка. Короткие рукава с буфами. И длинный шлейф. Сложнейшая объемная вышивка имела символическое значение. Плющ символизирует вечное семейное счастье и любовь. Роза - молодость и красоту. Лилия - чистоту. Императрице на тот момент было 28 лет, при этом она уже была матерью четырех детей.

После коронации платье попало в Оружейную палату, здесь и хранилось все эти годы. Последний раз публика могла видеть его на выставке в 2013 году. Потом началась реставрация. Ткань - материал непрочный, и за почти 200 лет возникло множество проблем.

"Когда платье находится не в ящике или не в коробке, в которой оно доставлялось императрице, а на манекене на протяжении не одного десятка лет, то этот хрупкий шелк приходит, конечно, в плачевное состояние. Я уже не говорю о вышивке и объемных цветах, которые необходимо восстанавливать", - отметила Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Самой сложной частью работы как раз и стали эти цветы, рассказывает художник-реставратор Александра Рябцева. Они были сильно деформированы, имелись утраты. И новые методы и технологии рождались буквально в процессе. Кропотливейший труд!

Реставрация длилась почти десять лет. Помимо цветов, восстановили частично утраченный орнамент на шлейфе, укрепили ветхое кружево, практически полностью реконструировали пояс на платье. Образцом для него послужил наряд другой императрицы - Марии Федоровны. Выполнили его из современной шелковой ткани, максимально близкой по цвету к оригиналу.

После реставрации коронационное платье Александры Федоровны сначала вернется в экспозицию Оружейной палаты. А потом станет экспонатом в новом здании музея на Красной Площади.