У дочери Елены Воробей новое лицо после операции

В конце августа единственная дочь артистки Елены Воробей Соня перенесла операцию. Ей была проведена Остеотомия верхней и нижней челюсти. Делается эта процедура с целью исправления дефектов зубочелюстной системы путем искусственного раскола деформированной кости с последующей фиксацией в правильном положении. После операции лицо дочери актрисы сильно изменилось.

"Соня говорила, что боится перемен во внешности, и мы понимали, что она очень сильно изменится, то есть положения челюстей, другой овал лица, нам показали 3D графику, сейчас есть возможность посмотреть на компьютере. Мы на семейном совете помогали ей выбрать тот образ, с которым она проснется после всех процедур", - рассказала актриса.

В настоящее время, по словам Воробей, у девушки уже часть шурупов вытащили, часть еще осталась. "Ей же распилили обе челюсти и раздвинули, должна нарасти костная ткань своя, это долгий период", - объяснила юмористка.

Впереди еще большой период восстановления, однако Соня не унывает: она продолжает учиться медицине, на занятия ходит с маской, сообщает "Теленеделя".