В Кремле высказались о помощи Сирии

Россия следит за ситуацией в Сирии и поддерживает связь с властями.

Вопрос о помощи арабской республике будет зависеть от оценки происходящего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В зависимости от оценки ситуации <…> можно будет говорить <…> о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу", - отметил представитель Кремля.

28 ноября группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России – прим. ред.), нарушили соглашение о деэскалации и ударили по Алеппо и Идлибу. 29 ноября они заняли город Алеппо. На следующий день ВС Сирии начали контрнаступление и атаковали позиции террористы. Им помогают российские военные.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо как можно скорее прекратить "террористическую агрессию" против Сирии и пресечь поддержку "радикальных группировок".