Молодой фаворит рассказал о связи с певицей Алисой Мон

60-летнюю Алису Мон заподозрили в романе с молодым певцом Константином Кожевниковым. Поводом для разговоров в Сети и в кулуарах отечественного шоу-бизнеса послужила провокационная фотосессия, в которой приняли участие артисты. Алиса Мон предстала перед общественностью в кружевном мини-платье, с декольте и в чулках. Пара принимала недвусмысленные позы, изображая страсть, в результате поползли слухи, что между Мон и Кожевниковым любовная связь.

"Мне с ней очень комфортно. Она такая, знаете… Я говорю: „Алис, у тебя даже голос, как у ляли", - сообщил 39-летний фаворит артистки.

Вообще пути Кожевникова и Мон пересеклись случайно: им предложили записать совместный трек. После этого они повсюду вместе. Молодой артист не скрывает: ему очень нравится быть рядом со звездой.

"Очень сложно найти в нашем мире сейчас человека, которого бы ты понимал, принимал и рядом с ним ощущал бы себя защищенным в плане того, что тебя не предадут", - заявил Кожевников "Пятому каналу".

Вот только в Сети с сомнением относятся к чистым намерениям артиста. Поговаривают, что фаворит Алисы Мон - очередной альфонс. Отметим, что с подобными мужчинами певица уже сталкивалась. После двух неудачных браков Алиса Мон познакомилась с артистом балета Михаилом Сергеевым, который был на 14 лет младше. Однако эти отношения длились, пока артистке не надоело содержать партнера.

"Все равно какой-никакой это был брак. Он держался на моих финансах", - говорила певица.