Путин утвердил проект договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин отметил, что подписание договора целесообразно осуществить на высшем уровне. МИДу разрешено вносить изменения в проект договора, не имеющие принципиального характера.

6 декабря в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, в нем примут участие президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.