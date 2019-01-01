Маленькому сыну Виктории Лопыревой сделали операцию

Виктория Лопырева последние годы живет в Дубае. Но до того, как осесть в ОАЭ, модель то и дело колесила по теплым странам. Говорят, в одной из них она и встретила бизнесмена Игоря Булатова, которого впоследствии увела из семьи. А вскоре модель забеременела. О ее интересном положении стало известно случайно благодаря фотографиям папарацци, попавших в Сеть. На кадрах Виктория была запечатлена с внушительным животом. Кстати, ходили слухи, что Лопырева сама их "слила".

В итоге в феврале 2019 года модель родила сына Марка Лео. Сейчас мальчику уже пять лет, недавно с ним случилось несчастье. Виктория рассказала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", что ребенок сильно разбил подбородок. Ему пришлось накладывать швы под наркозом. Стараясь перед сыном сохранять видимость спокойствия, после того, как его забрали в операционную, Виктория не выдержала.

"Меня накрыло..." - призналась модель.

К счастью, все прошло благополучно. Лопырева поблагодарила друзей, которые ей оказали поддержку в самый сложный момент.