Жительница Уфы обвинила чиновников в краже елки

В Уфе власти и местные жители не могут поделить елку, которую спилили у одного из домов и поставили как новогоднюю у Дворца творчества.

Как стало известно изданию "Подъем", ель росла возле дома на Локомотивной улице. Пока хозяева дома были на работе, администрация Дёмского района спилила елку и поставила ее в парке "Орион".

"Она не лесная, а наша. Вот так растишь ель более 20 лет, а потом втихую приезжает машина, спиливает и выдает за подарок", - возмутилась владелица елки.

Глава семейства заявил, что "ёлку тесть сажал собственноручно более 20 лет назад".

В свою очередь местные власти сообщили РИА Новости, что ель росла не на территории частного домовладения, а за забором на улице в охранной зоне газопровода. По этой причине ее в любом случае надо было спилить. А чтобы дерево не пропадало, его решили использовать как новогоднее украшение.

Для жителей дома специально высадят новую елку вне охранной зоны грядущей весной.