Роскосмос пообещал увеличить мощность "Орешника" по запросу Минобороны

Мощность и характеристики новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник" можно наращивать и улучшать в таких объемах, в каких необходимо Минобороны. С таким заявлением выступил глава госкорпорации Юрий Борисов.

Как сообщил Борисов агентству ТАСС, Роскосмос поднимет эти показатели настолько, насколько потребуется военным. Ранее глава госкорпорации подтвердил, что у России есть все возможности, чтобы обеспечить Минобороны ракетами "Орешник" в необходимом количестве.

Новейшую ракету испытали в боевых условиях в ответ на татки российской территории дальнобойным американским и британским оружием. Как заявил 21 ноября президент России Владимир Путин, баллистические ракеты средней дальности в неядерном исполнении нанесли удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.