Охлобыстин высказался о возрождении сериала "Интерны"

В последнее время на экранах появляются продолжения многих ранее закрытых сериалов: возвращаются Воронины, Букины, "Папины дочки". Интернет-пользователи судачат о вероятности появления новых серий комедийного сериала "Интерны", благодаря которым стали суперпопулярными актера Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Вадим Демчог и многие другие.

Журналисты связались с исполнителем роли доктора Быкова Иваном Охлобыстиным, чтобы выяснить его мнение относительно съемок продолжения полюбившегося сериала. Однако его ответ оказался категоричным.

"Я бы не хотел воскрешать "Интернов". У всего есть свое начало и должен быть свой конец. Это же мучение — не иметь возможности дочитать любимый роман до конца или дослушать хорошую песню. И потом: зачем разочаровывать зрителя, который тебя любил десятилетиями?" - высказался Иван Охлобыстин в беседе с "Вокруг ТВ".

Актер, к слову, не сидит без работы. Недавно на экраны вышел новый сезон многосерийного фильма "Полярный".