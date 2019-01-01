Путин оценил изменения в системе общего образования

В системе российского общего образования произошли изменения к лучшему. Прогресс в этой сфере оценил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что в рамках национального проекта "Демография" создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет. Также введено в строй почти 1700 детских садов, сообщил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По данным главы государства, почти 1400 школ построено в России начиная с 2019 года. В них учатся 850 тысяч ребят. Еще 150 школ на 100 тысяч учебных мест будет введено в строй до конца этого года, приводит слова российского лидера РИА Новости.