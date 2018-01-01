"Кто хочет - поспешите": Путин высказался о лимитах на семейную ипотеку

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за отсутствие информирования о лимитах семейной ипотеке.

Важно заранее оповещать население о том, что программа льготного кредитования может закончится, сообщил глава государства на заседании по нацпроектам.

"Ну так по-честному надо сказать, вот мы в силу того-то, под 2%, лимит такой-то. Кто хочет - поспешите", - сказал Путин.

Это, по мнению президента, позволит наладить нормальный диалог власти с обществом, а также вовремя объяснить нюансы ипотеки.

"Будет все понятно. Ничего здесь нет такого особенного, чего скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а потом — бум, а там нет ни шиша", - заключил Путин.

Семейная ипотека действует с 2018 года. В июле 2024 года власти перезапустили с новыми условиями: теперь она распространяется на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Обновленная программа действует до 2030 года.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6% годовых сохранятся, даже несмотря на исчерпание лимитов отдельными банками. Проблем для реализации программы нет.