В Москве открылась выставка о чекистах

Ко Дню начала контрнаступления советских войск под Москвой в столице открылась выставка о тех, кто самоотверженно защищал город, но оставался в тени - о чекистах.

Они внесли большой вклад в разгром противника. В библиотеке Некрасова представлены малоизвестные материалы о том, как создавали партизанские отряды, как воевали на оккупированной территории.

"Принимая участие и в выявлении паникёров, распространителей панических слухов, и провокаторов, и агентуры. Пробиралась ли немецкая агентура в Москву? Да, несомненно, они пробирались, они арестовывались. Велось несколько радиоигр с противником, в результате которых создавалось представление о том, что получают достоверную информацию из центра столицы", - рассказал Олег Хлобустов, историк, писатель.