Перед смертью Левкин рассказал о рождении сына

Владимир Левкин умер 17 ноября. Причем, по словам вдовы Марины, никто и предположить не мог, чем закончится госпитализация артиста, когда ему стало хуже из-за пневмонии. Однако после попадания в больницу его состояние резко ухудшилось, на следующий день певец умер.

А 20 ноября прошли прощание и похороны артиста. Последний приют он обрел на Троекуровском кладбище. Рядом с белым гробом неотступно находилась молодая вдова Марина с 12-летней дочкой Никой. Рядом была и 31-летняя наследница Левкина Виктория, рожденная в первом браке исполнителя. Кстати, первая супруга, тоже Марина, присутствовала в зале, однако внимания к себе старалась не привлекать.

Лишь сейчас стало известно, что Владимир Левкин мечтал в третий раз стать отцом. Он хотел сына. О рождении наследника певец высказался в последнем интервью, которое он дал "7 Дням".

"Если честно, очень хочется родить еще детей — может быть, сына… Хотя я и сам в душе до сих пор ребенок. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок", - признался певец.

В том разговоре было затронуто много тем, в том числе Владимир Левкин высказался об Алле Пугачевой. Он отметил большое влияние Примадонны, однако группе "На-На", где он раньше пел, никогда не мешала. Кстати, после ухода из коллектива Левкин разругался с продюсером Бари Алибасовым, до самой смерти артиста мужчины не общались.