Москва уведомила Вашингтон о масштабных учениях в Средиземном море

Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном. Беседа военных руководителей была инициирована российской стороной 27 ноября, сообщили в Минобороны.

Москва уведомила Вашингтон о запланированных учениях группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России. Район маневров - в восточной части Средиземного моря.

В военном ведомстве уточнили, что в плане учений - выполнение практических стрельб и пусков высокоточных ракет. Отмечено, что информация доведена до американской стороны с целью предотвращения возможных инцидентов. Вблизи района российских учений находятся корабли США и НАТО.