Путин назначил Шувалова главой рабочей группы по нацпроектам

Рабочую группу по нацпроектам возглавит Игорь Шувалов. Президент России Владимир Путин объявил о ее создании на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства заявил, что в группе примут участие главы ведомств финансово-экономического блока правительства. Путин попросил возглавить и организовать эту работу председателя ВЭБ.РФ.

Российский лидер пояснил, что рабочая группа создается для дополнительной координации действий и институтов развития в рамках нацпроектов. Путин считает, что ВЭБ - хороший инструмент для того, чтобы координировать работу подобного рода, и он к этому готов, передает РИА Новости.