Путин провел заседание по нацпроектам. Главное

Россия продолжит наращивать производственный потенциал страны и развивать экономику предложения. Владимир Путин заявил об этом сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подвел итоги реализации нацпроектов, завершающихся в этом году, и обозначил задачи, которые должны быть решены в рамках 19 новых, запускаемых в предстоящем году. Владимир Путин подчеркнул - мнение граждан будет иметь ключевое значение при оценке работы правительства по этим нацпроектам.

Декабрь - традиционная пора для подведения итогов. И речь не только про успехи, которых удалось достичь за год. В этом году завершаются действующие национальные проекты, в рамках которых было сделано многое как для экономики, так и для повышения уровня жизни россиян. Это и есть главная цель. Нацпроекты дают, по сути, комплексный эффект для развития всей страны.

"Нельзя стать успешными, полагаясь на кого-то со стороны. Надо самим быть сильными, уверенными и самодостаточными, обеспечивать все виды суверенитета – экономический, общественный, государственный, технологический. Главным инструментом, своего рода маршрутом достижения этих целей, станут новые национальные проекты. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет", - отметил Путин.

В этой связи нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые и заточены нацпроекты. Ведь в первую очередь они построены исходя из интересов обычного россиянина и его семьи.

О важных нацпроектах и их реализации рассказал и глава кабмина. Среди таких, к примеру, "Сбережение народа России". На его реализацию выделят более 17 триллионов рублей. Средства пойдут на новые меры поддержки для семей с детьми, а также на создание новой социальной инфраструктуры - особенно в сельской местности.

Ещё один масштабный нацпроект - "Продолжительная активность жизни". В его рамках, в первую очередь, будут модернизировать первичное медицинское звено. Он поможет создать более 3 тысяч объектов здравоохранения и свыше 7 тысяч капитально отремонтировать. Также будет усилена борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Пациентов с такими диагнозами будут обеспечивать лекарствами за счёт государства.

"По вашему поручению правительство подготовило паспорта 19 национальных проектов. Они направлены на реализацию национальных целей и программы социально - экономического развития России до 2030 года, которые вы обозначили в Послании, а также других задач по укреплению устойчивости экономики и повышению качества жизни наших людей в каждом регионе", - сказал Мишустин.

В зале - члены правительства, руководители регионов, представители деловых, научных и общественных объединений. Те, кто благодаря нацпроектам давно вывел регионы в лидеры страны по многим отраслям. В частности, мэр столицы Сергей Собянин.

"Как обычно, самый животрепещущий вопрос о деньгах. Коллеги из ряда комиссий Госсовета отмечали недостаточность финансирования регионов по отдельным направлениям нацпроектов. Думаю, что в процессе исполнения бюджета эти вопросы можно обсуждать, но в целом хочется поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович и правительство РФ за то, что в нынешнее время, когда решение задач СВО и противодействие санкциям требует предельной мобилизации всех ресурсов государства, расходы на нацпроекты остались приоритетом федерального бюджета. Более того, если сравнивать с предыдущим периодом нацпроектов, то они в реальном выражении составили рост на 12%", - рассказал Собянин.

В центре внимание - и происходящее сейчас на фронте. Президент подчеркивает: это определит жизнь страны на годы, а то и на десятилетия вперед.

Президент отмечает: красной нитью через будущие национальные проекты должна пройти их нацеленность на решение проблем семей с детьми. Соответствующее поручение было сформулировано правительству на предыдущем заседании Совета в мае. Более подробно вопрос рассмотрят на предстоящем заседании Госсовета, где и подведут итоги Года семьи.