Песков: Критика Путиным кабмина – рабочий процесс

Критика кабмина Владимиром Путиным не является свидетельством недовольства работой правительства в целом. Это рабочий процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент 5 декабря провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин подвел итоги исполнения нацпроектов, сообщил о планах и раздал поручения, передает ТАСС.

Российский лидер высказал недовольство тем, что правительство не предупредило россиян о лимитах по семейной ипотеке. Также Путин раскритиковал правительство за затянувшуюся подготовку новых национальных проектов. Президент подчеркнул, что из-за этого практическая работа по нацпроектам в начале года может забуксовать. Глава государства предупредил, что министры должны до Нового года решить все вопросы, а если понадобится - работать и в праздники.