ВС России продолжают разгром украинских формирований на территории Курской области. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям одиннадцати бригад ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Заолешенка, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Локня в Сумской области.

Потери ВСУ за сутки составили более 300 военнослужащих. Уничтожено три танка, боевые машины пехоты, пять минометов и станция РЭБ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38235 военнослужащих.