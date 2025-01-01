Москва закрыла генконсульство Польши в Петербурге

МИД России 5 декабря передал польской стороне ноту о закрытии Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Подчеркивается, что это ответная мера на закрытие 30 ноября Варшавой российской дипмиссии в Познани.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Москва руководствуется принципом взаимности. В соответствии с ним, три дипломатических сотрудника генконсульство Республики Польша в Санкт-Петербурге объявлены "persona non grata". Они должны покинуть страну до 10 января 2025 года.

МИД России подчеркнул, что польские власти в последние годы реализовывали откровенно враждебную политику в отношении России. Закрытие под надуманным предлогом генерального консульства России в Познани стало одним из проявлений антироссийского курса. Варшаве напомнили, что на любые недружественные шаги по отношению к России Москвой принимаются жесткие ответные меры.