Ереван заявил об отказе Баку от встречи на уровне глав МИД

Ереван обвинил Баку в срыве предложенной госсекретарем США встречи глав МИД двух стран Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Армянские дипломатические источники сообщили агентству АПА, что в Баку отказались от предложение Энтони Блинкена.

Отмечается, что госсекретарь США настойчиво хотел выступить посредником в организации этой встречи. Однако азербайджанская сторона ответила категорическим отказом. В Баку считают, что администрация Байдена проводит несправедливую политику в отношении Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что мирный договор Еревана с Баку готов на 90%. Он считает, что сейчас нет предпосылок для новой эскалации конфликта с Азербайджаном.