Путин назвал залог успехов России

Владимир Путин посетил международный форум гражданского участия "Мы вместе". Президент России заявил, что залог всех успехов нашей страны, в том числе и на фронте, - в том, что все одна семья.

Обращаясь к волонтерам, глава государства сказал, что важна не только сама помощь, но и содержательная сторона этой деятельности. Помогая друг другу, люди подчеркивают, что все мы - одна большая, мощная, сплоченная семья.

Также Владимир Путин призвал участников никогда не забывать о бойцах, погибших в специальной военной операции, и их близких. Низкий им поклон, приводит слова президента ТАСС.