В НАТО заявили о получении разведданных о "Цирконе"

Внимательные наблюдения за совместными учениями Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря снабдили США и НАТО новыми разведданными. Натовцы следили за пусками высокоточных ракет "Циркон", "Калибр" и "Оникс", пишет The Warzone.

Как отметил обозреватель американского издания Томас Ньюдик, показанная на кадрах Минобороны России ракета "Циркон" выглядит не так, как экспериментальная ракета X-51 Waverider ВВС США. Она больше напоминает демонстратор экспериментальной гиперзвуковой ракеты HyFly.

Обозреватель приходит к выводу, что "Циркон" имеет схожие с ракетой "Оникс" размеры и общую пусковую установку. При этом издание признает, что во многих отношениях "Циркон" остается загадочным оружием. Детали принципа его работы и эффективности до сих пор не подтверждены.