В честь годовщины начала контрнаступления советских войск в Москве провели историческую реконструкцию

В Москве провели историческую реконструкцию в честь годовщины начала контрнаступления советских войск в 1941 году. Об этом в четверг сообщает АГН "Москва".

Как отмечается, первыми зрителями исторической реконструкции стали свидетели тех событий.

"Когда началась война, меня с семьей эвакуировали из Москвы в Омск. Тогда я была еще совсем ребенком. Реконструкция была просто великолепной. Я как будто снова очутилась в 1941 году. Я так все прочувствовала. Во время выступления я начала плакать и до сих пор плачу", – рассказала свидетель битвы под Москвой Нина Яшина-Волкова.

Генеральный директор АНО "Кинопарк" Кирилл Косенко отметил, что очень важно помнить каждого.

"То, что мы сделали сегодня, имеет огромную роль для подрастающего поколения москвичей: они должны помнить о событиях 1941 года. И эта масштабная историческая реконструкция позволит молодым людям понять, как нашим предкам было тяжело добыть победу", – сказал он.

Художественный руководитель и генеральный продюсер кинотеатральных представлений "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая Победа" Игорь Угольников со своей стороны рассказал, что в этом проекте намерены предложить синергию разных форматов.