Путин провел встречу с волонтерами в День добровольца

Сегодня, в международный День добровольца, Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Международной премии "Мы Вместе". Волонтерский форум в Москве собрал активистов этого движения из 40 стран.

В "Манеже" сегодня количество неравнодушных людей на квадратный метр зашкаливало. Форум гражданского участия "Мы вместе" собрал на своей площадке тех, для кого помощь другим - смысл жизни. Татьяна Борисовна – из Курска.

"Мы делаем свечи окопные, мы плетём сети, кто-то из женщин, которые хорошо шьют, они делают одежду. Мы видим, что молодёжь - она очень отзывчивая, помогает", - рассказала Татьяна.

Форум "Мы вместе" приурочен ко дню волонтёра, его отмечают 5 декабря. Люди, которых объединяет одна идея – бескорыстная помощь другим, в Москву приехали со всего мира.

"Я очень рада, что Россия – одна из стран, которые предоставляют возможности молодым волонтёрами из дружественных стран. Россия делает огромную работу", - говорит Нена Рани, участница из Индии.

В рамках форума прошёл конкурс волонтерских проектов. В этом году пришло более 50 тысяч заявок из 142 стран – дружественных и не только.

У Вани ограничения по здоровью, и вместе с мамой они помогают таким же ребятам, как и он сам. Они волонтёры. "Мне попалась девочка Ксения 7 лет. Она мечтает об игрушке и так чисто случайно совпало, что эта девочка с Курска", - сказал Иван.

Центральная композиция форума – "Ёлка желаний". проходит в нашей стране уже седьмой год подряд. За это время удалось исполнить больше 210 тысяч детских желаний. Сделать это может кто угодно, от школьника до президента.

Владимир Путин приехал в Манеж, на церемонию вручения премии "Волонтёр года". И пока президент был у "Ёлки желаний", в зале его уже ждали участники форума. Встретили президента по-волонтёрски радушно - и стоя.

"Две трети наших граждан занимаются волонтёрской, добровольческой деятельностью. Когда думаешь об этом, то приходит в голову очень простая мысль: она заключается в том, что это не что-то новое, а это возрождение старых традиций народов нашей страны. Потому что милосердие, поддержка тех, кто нуждается в поддержке, всегда веками присутствовала в сердцах наших людей на территории всей необъятной нашей огромной Родины", - сказал Путин.

Президент отметил, что это стало особенно заметно с началом СВО, когда вся страна объединилась для достижения общей цели.

"Сегодня особое значение имеет поддержка наших ребят в зоне боевых действий, на линии боевого соприкосновения. Во-первых, я знаю, что это небезопасно, и низко склоняю голову перед памятью тех, кто отдал даже свои жизни в ходе этой работы, в ходе вашей работы, в ходе такой работы, которую вы осуществляете, а такие есть, к сожалению, но это тоже иногда случается. Очень важно, что вы поднимаете и такой пласт, как отношение общества, в том числе и самых маленьких наших граждан, на моральную поддержку наших ребят. Вот эти более чем три миллиона писем, которые направляются в зону боевых действий, вы же знаете, солдаты [их] на сердце носят. Сейчас мне рассказывали, видеоматериалы посылают ребятишки маленькие в поддержку, но и оттуда ответ приходит, обратная связь приходит – очень здорово", - отметил Путин.

Так, волонтёром года стала Мария Карпенко из Курчатова Курской области. Она организовала эвакуацию людей из Суджанского района.

"Я хочу поблагодарить наших тружеников и тружениц тыла и, конечно, наших фронтовых волонтёров. Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас и поздравить вас с праздником. Потому что только поистине волонтёрское сердце, которое пылает любовью к Родине, может взять на себя такую ответственность", - сказала Мария Карпенко.

Медаль "За мужество" из рук президента получил Фёдор Геращенко – волонтёр "Народного фронта", который также помогал эвакуировать людей из Курской области. Вместе с товарищами они попали под обстрел.

"Спасибо тем людям, которые стоят за моей спиной, тем людям, которые меня всегда поддерживают, ждут меня всегда и видят полную мою вовлеченность в этот процесс. Команде "Народного фронта" - команда сильных и замотивированных людей. Вам, Владимир Владимирович, спасибо большое за то, что вы выбираете правильный путь для нашей страны", - сказал Федор Геращенко.

Сейчас две трети граждан нашей страны вовлечены в волонтёрскую деятельность. Кто-то в составе организаций, кто-то жертвует деньги на благотворительность. Но объединяет их одно - желание помочь ближнему.