Путин разрешил покупателям российского газа платить в обход санкций к Газпромбанку

Президент России внес изменения в указ о порядке оплаты иностранными покупателями российского природного газа. Расчеты за голубое топливо теперь не привязаны к одному лишь Газпромбанку. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленном варианте документа указано, что расчеты за поставляемый газ на счета типа "К" теперь не производятся через "Газпромбанк" - до тех пор, пока не будут отменены введенные против него Минфином США санкции. При этом оплата может быть произведена путем зачисления иностранцем средств на рублевый или валютный счет, открытый российским поставщиком в уполномоченном банке.

Также возможна оплата путем зачета встречных требований "иным способом, согласованным российским поставщиком с иностранным покупателем". Кроме того, новый указ разрешает зачисление уполномоченным банком средств в рублях, поступающих в Газпромбанк от третьих лиц, для оплаты иностранным покупателем поставки природного газа.