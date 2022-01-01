Лавров отверг возможность восстановления отношений с Западом

Ситуация, которая сложилась до начала 2022 года, не повторится. Восстановить прежний уровень отношений России с Западом невозможно, считает глава российского МИД Сергей Лавров.

Все годы после окончания холодной войны Запад говорил о правильных вещах. На словах западные политики все эти вещи превозносили, а на деле грубо нарушали все договоренности, напомнил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ.

Глава российской дипломатии подчеркнул: тем не менее, Москва открыта к конструктивным предложениям со стороны стран Запада. Главное, чтобы эти предложения не преследовали цель подавить законные российские интересы, приводит слова министра ТАСС.