Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард раскрыла планы американских политиков свергнуть власть в России. Телеканал ABC News публикует ее служебную записку, попутно обвиняя Габбард в симпатиях к Москве.

В записке сказано, что у президента России Владимира Путина нет никаких гарантий, что США не попытаются свергнуть российское правительство. По словам Габбард, она вполне уверена: есть американские политики, которые хотели бы это сделать.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Телеканал уточняет, что ранее политик заявляла: США исторически всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной. Также она осуждала антироссийские санкции.