Американский журналист Такер Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав. Представителям США и России надо говорить друг с другом, заявил глава регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хеке.

Немецкий политик пишет, что инциденты в Балтийском море учащаются, американские военные наводят свои ракеты вглубь России. В этих условиях благодаря Карлсону Москва получает возможность передать свою позицию, написал Хеке в соцсети X.

Представитель АдГ подчеркнул, что Лавров - один из самых умных и опытных политиков в мире. Просмотр его беседы с Карлсоном будет полезен как для жителей стран Запада, так и для их политических элит.