Запад решил разделить Украину по плану "Барбаросса"

Украина известна как сельскохозяйственная страна. Однако ее реальная стратегическая ценность - в минеральных и энергетических богатствах. За обладание ими спорят такие западные страны, как Польша, Германия, Румыния и Великобритания, пишет испанское издание Rebelion.

Как утверждает автор статьи Алехандро Марко дель Понт, обсуждается модель разделения украинской территории, напоминающая стратегии территориального распределения, использовавшиеся в прошлых конфликтах. Таких, в частности, как гитлеровский план "Барбаросса" во время Второй мировой войны.

Издание ссылается на документы, приписываемые НАТО. В соответствии с ними, побережье Черного моря останется под влиянием Румынии. Центр и восток страны перейдут под контроль Германии, а северные районы, включая Киев, достанутся Великобритании.