Дипломат Попов: Макрон полностью себя дискредитировал

Почему политика президента Франции и его премьер-министра вызвала резкую критику со стороны как левых, так и крайне правых партий? Смена правительств одного за другим в Лондоне, Париже и, как ожидается, в Берлине - это случайное совпадение или проявление кризиса всей европейской политической системы?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил ветеран советской и российской дипломатии, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"Кризис во Франции - это проявление общей тенденции загнивания Запада. И я думаю, что мы будем свидетелями и других потрясений подобного рода. При это Франция - все-таки более левая, революционная страна. Но Макрон полностью себя дискредитировал. Ошибка за ошибкой. И, согласно опросам, две трети французов не одобряют его действия на посту главы государства. Это что за президент такой?", - отметил эксперт.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео.