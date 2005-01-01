Что год грядущий нам готовит? Если вы думаете, что об этом что-то знают политики, астрологи и ясновидящие, которые пялятся в хрустальный шар, - ошибаетесь. Уже который год своими шокирующими прогнозами радуют мир аналитики датского "Саксо Банка". Что же там, в 2025-м?

"Когда люди спрашивают, каков ваш прогноз, какие события изменят мировую экономику и финансовые рынки в следующем году, лучший ответ – да мы не знаем!".

Не прогноз, а загляденье. И все же присмотримся к этим предсказаниям. Пророчество номер один: "Если Трамп 1.0 был подготовительным актом к деглобализации, то Трамп 2.0 станет главным событием со всеми его последствиями для доллара США".

Как тут без Трампа! У него всегда было планов громадье. Make America great again! Ясновидящие из "Саксо Банка" говорят свое твердое "нет". Доллар подешевеет на 20% к основным валютам и на 30% к золоту. Рынок криптовалюты вырастет в четыре раза - до 10 триллионов долларов. Кстати, некоторые эксперты на Западе считают, что идеологом биткоина был Владимир Путин. Так утверждает известный финансовый аналитик Дэн Пэнья: "Знаете, кто стоит за биткоином? Путин! Он хочет, чтобы вы облажались с американской экономикой во всём мире. Это долгосрочный план, который он затеял 7-8 лет назад. Он увидит крах западного финансового мира".

А ведь буквально в среду на форуме "Россия зовет" Владимир Путин заявил - никто не сможет запретить биткоин: "Это новые технологии, и что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться".

Что еще обещают в следующем году нострадамусы из "Саксо Банка"? Ждут нас парадоксы и на рынке нефти: электромобили подешевеют, нефть покатится вниз. И топливо станет таким дешевым, что авиакомпании, грузоперевозчики и простые автолюбители начнут заливать полные баки подешевевшего бензина, керосина и солярки. То есть нефть с нами - надолго.

Аналитики "Саксо Банка" явно не любят Америку. В 2025 году катастрофический шторм и ливень в США нанесут такой ущерб, что 40 миллиардов по искам, связанным с ураганом "Катрина" в 2005-м, окажутся сущими копейками. В итоге обанкротится страховая отрасль США.

Вся прелесть этих шокирующих прогнозов в том, что через год никто и не вспомнит, что там наванговали датские банкиры, глядя в звездное небо. На 2024-й аналитики "Саксо Банка" предсказывали конец капитализма в США, нефть по 150 долларов и победу на выборах президента США Роберта Кеннеди-младшего. Возможно, просто с датой ошиблись.

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